Bon anniversaire Caius Julius Caesar Musée départemental Arles antique Arles
dimanche 26 juillet 2026 · Musée départemental Arles antique · Arles
Informations pratiques
Arles
Bon anniversaire Caius Julius Caesar
Dimanche 26 juillet 2026 de 10h30 à 11h30. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26 11:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Plongez en famille dans les secrets de la dynastie de Jules César, entre légendes, histoire et révélations surprenantes !
À l’occasion de l’anniversaire de Caius Julius Caesar, le Museon Arlaten vous propose une visite familiale originale consacrée à l’une des figures les plus célèbres de l’Antiquité. Entre mythe et réalité, découvrez les liens qui unissent César à Vénus, démêlez le vrai du faux autour de sa descendance et de sa famille, et explorez les grandes histoires qui ont façonné sa légende. Animée par Christine Berthon, guide-conférencière, cette visite ludique se prolonge par un livret-jeu permettant aux petits comme aux grands de poursuivre l’aventure tout en s’amusant. .
Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr
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English :
Take your family on a journey to discover the secrets of Julius Caesar’s dynasty—a blend of legends, history, and surprising revelations!
L’événement Bon anniversaire Caius Julius Caesar Arles a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme d’Arles
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