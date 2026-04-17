Greg Empêche Moi fait son show Chemin de la Cabro d’Or Arles
Greg Empêche Moi fait son show Chemin de la Cabro d’Or Arles samedi 25 juillet 2026.
Arles
Greg Empêche Moi fait son show
Samedi 25 juillet 2026 à partir de 21h30. Chemin de la Cabro d’Or Arènes Pierre Plantevin Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 20.99 – 20.99 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Spectacle d’humour en plein air précédé d’un Comedy Club avec des jeunes talents en première partie.
Le Club Taurin Raphélois vous présente
le ONE MAN SHOW GREG EMPECHE MOI
– 19h30 Ouverture des Portes
– 21h00 Comedy Club avec des Jeunes Talents en première partie
– 21h30 Début du spectacle .
Chemin de la Cabro d’Or Arènes Pierre Plantevin Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 46 47 00 ctraphelois@outlook.fr
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English :
Open-air comedy show preceded by a Comedy Club with young talent as opening act.
L’événement Greg Empêche Moi fait son show Arles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Arles
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