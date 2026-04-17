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Greg Empêche Moi fait son show Chemin de la Cabro d’Or Arles

Greg Empêche Moi fait son show Chemin de la Cabro d’Or Arles samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Chemin de la Cabro d'Or

Adresse : Arènes Pierre Plantevin

Ville : 13280 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 20.99 20.99 30

Arles

Greg Empêche Moi fait son show

Samedi 25 juillet 2026 à partir de 21h30. Chemin de la Cabro d’Or Arènes Pierre Plantevin Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20.99 – 20.99 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Spectacle d’humour en plein air précédé d’un Comedy Club avec des jeunes talents en première partie.
Le Club Taurin Raphélois vous présente

le ONE MAN SHOW GREG EMPECHE MOI
– 19h30 Ouverture des Portes
– 21h00 Comedy Club avec des Jeunes Talents en première partie
– 21h30 Début du spectacle   .

Chemin de la Cabro d’Or Arènes Pierre Plantevin Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 46 47 00  ctraphelois@outlook.fr

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English :

Open-air comedy show preceded by a Comedy Club with young talent as opening act.

L’événement Greg Empêche Moi fait son show Arles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Arles

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