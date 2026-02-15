Les Escales du Cargo Selah Sue & The Gallands et Patrick Watson Jardin d’été Arles

Les Escales du Cargo Selah Sue & The Gallands et Patrick Watson

Mercredi 22 juillet 2026.

Ouverture des portes à 20h. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Selah Sue and The Gallands et Patrick Watson nous feront voyager dans leur univers le temps d’une soirée mythique au sein du Théâtre Antique, le mercredi 22 juillet.

SELAH SUE AND THE GALLANDS

Porté par la voix magnétique de Selah Sue, ce projet est le fruit d’une collaboration vibrante entre l’icône belge et le duo père-fils Stéphane et Elvin Galland. Construit à l’origine autour de l’univers musical des Gallands, mêlant grooves organiques, jazz contemporain et production avant-gardiste, le projet a pris une nouvelle dimension lorsque Selah Sue a transformé leurs créations instrumentales en chansons puissantes, alliant intensité soul et énergie scénique électrisante.

Selah Sue and The Gallands proposent une musique libre, vibrante et profondément vivante, où chaque performance devient une expérience unique



PATRICK WATSON

La vie n’est-elle pas qu’une série de uh oh ? Des premiers accidents durant l’enfance aux angoisses les plus insurmontables de la vie adulte, c’est une exclamation qui occupe une grande place à travers notre existence. Alors qu’il s’apprêtait à créer son nouvel album, le maestro indie-pop montréalais Patrick Watson a été confronté au plus gros uh oh qu’un chanteur professionnel puisse imaginer.

Un matin à l’hiver 2023, Patrick a découvert en se réveillant que sa voix — l’instrument angélique qui a propulsé l’opus art-rock carnavalesque Close to Paradise (2006) jusqu’au podium du Prix de musique Polaris et qui a permis à sa berceuse au piano Je te laisserai des mots de devenir la première pièce francophone à surpasser le milliard d’écoutes en continu sur Spotify — s’est complètement éteinte. .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 55 99 info@cargodenuit.com

English :

Selah Sue and The Gallands and Patrick Watson will take us on a mythical journey through their world at the Théâtre Antique, on Wednesday July 22.

