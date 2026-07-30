Croisière invite Chinese Man Records // ARTEM Croisière Arles

Informations pratiques

Arles

Croisière invite Chinese Man Records // ARTEM

Samedi 8 août 2026 de 23h à 2h. Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 23:00:00

fin : 2026-08-08 02:00:00

Date(s) :

2026-08-08

La Croisière accueille ARTEM pour un DJ set signé Chinese Man Records. Entre influences balkaniques, rythmes percussifs et énergie club, elle promet une soirée intense et résolument dansante.

Dans le cadre des soirées Chinese Man Records, La Croisière reçoit ARTEM pour un DJ set à l’énergie débordante. Nourrie par des influences balkaniques, des percussions incisives et une culture club affirmée, elle construit des sets à la fois techniques, puissants et immersifs.



Après avoir enflammé de nombreux festivals et scènes internationales, ARTEM fait escale à La Croisière pour offrir un voyage sonore intense, sans compromis, où les rythmes s’enchaînent avec précision et font monter l’énergie jusqu’au bout de la nuit. Une soirée incontournable pour les amateurs de musiques électroniques et de dancefloor. .

Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52 contact@croisiere-arles.fr

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English :

La Croisière welcomes ARTEM for a DJ set presented by Chinese Man Records. With a blend of Balkan influences, percussive rhythms, and club energy, it promises an intense and undeniably danceable night.

L’événement Croisière invite Chinese Man Records // ARTEM Arles a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme d’Arles