Giovanni Soirée Magie, Mentalisme & Hypnose Bistrot Braisé Arles

Informations pratiques

Arles

Giovanni Soirée Magie, Mentalisme & Hypnose

Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 20h. Bistrot Braisé Av de la libération Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Laissez-vous surprendre par Giovanni lors d’une soirée mêlant magie, mentalisme et hypnose au Bistrot Braisé. Une expérience captivante à vivre autour d’un dîner.

Le 30 juillet 2026, le Bistrot Braisé accueille Giovanni pour une soirée hors du commun, où se mêlent magie, mentalisme et hypnose.



Préparez-vous à vivre une expérience immersive, pleine de surprises et d’émotions, où l’illusion se confond avec la réalité. Entre démonstrations étonnantes, interactions avec le public et moments de fascination, cette soirée promet de vous étonner du début à la fin.



Le spectacle débute à 20h et se déroule dans une ambiance conviviale, avec possibilité de profiter de la restauration sur place. Pensez à réserver votre table pour vivre cette soirée unique au Bistrot Braisé. .

Bistrot Braisé Av de la libération Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 61 45 97 71 bistrotbraise@gmail.com

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English :

Let Giovanni surprise you during an evening that blends magic, mentalism, and hypnosis at Bistrot Braisé. A captivating experience to enjoy over dinner.

L’événement Giovanni Soirée Magie, Mentalisme & Hypnose Arles a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme d’Arles