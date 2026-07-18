Soirée blanche au Krystal 696 Chemin du Krystal Arles
jeudi 30 juillet 2026 · 696 Chemin du Krystal · Arles
Informations pratiques
Arles
Soirée blanche au Krystal
Jeudi 30 juillet 2026. 696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Le Krystal vous invite à une Soirée Blanche. Aux platines Cédric Buche et Weber, pour une ambiance Open Format Chic & House. Enfilez votre tenue blanche !
le Krystal à Moulès vous donne rendez-vous pour une élégante Soirée Blanche.
Pour l’occasion, Cédric Buche et Weber seront aux platines et proposeront une programmation Open Format Chic & House. Une soirée estivale et festive à partager dans une ambiance chic.
Entre musique et ambiance estivale, cette Soirée Blanche promet un moment chaleureux à partager entre amis ou en famille. .
696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 60 56 11
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English :
Krystal invites you to a White Party. On the decks: Cédric Buche and Weber, serving up an Open Format Chic & House vibe. Put on your white outfit!
L’événement Soirée blanche au Krystal Arles a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme d’Arles
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