Gaël Faye + première partie

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 21h30. Théâtre antique Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre des Suds, retrouver Gaël Faye au Théâtre Antique !

Qu’il mette ses talents d’auteur au service de la littérature, du cinéma ou de la musique, sa plume fine est unanimement saluée par la critique et le public. Convaincu du pouvoir cathartique de l’écriture, ce virevolteur de mots plein d’amertume, d’esprit et d’amour peaufine des textes lucides ciselés d’assonances, d’allitérations et de métaphores aussi malicieuses que subtiles. Avec son flow chaleureusement rageur qui tord le Verbe et fait claquer la langue, il chaloupe sur les souvenirs d’une enfance insouciante, exorcise les blessures de l’exil et chronique nos vies quotidiennes tout en interrogeant le sens du monde actuel. Et si l’espoir réside bien en notre capacité à faire humanité commune, comptez sur sa belle présence scénique pour amorcer le mouvement !



Prix Goncourt des Lycéens en 2016 pour Petit Pays ; Prix Renaudot et sélection Goncourt en 2024 pour Jacaranda ; disque de platine avec Lundi Méchant (aux Suds en 2021), cet écrivain-rappeur-slameur-compositeur aux savoureuses collaborations musicales (Flavia Coelho, Baloji, Grand Corps Malade, Melissa Laveaux…) donne au rap francophone ses plus belles lettres de noblesse. .

Théâtre antique Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 06 27 contact@suds-arles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Les Suds, meet Gaël Faye at the Théâtre Antique!

L’événement Gaël Faye + première partie Arles a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme d’Arles