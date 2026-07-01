Toutes mes soeurs | Rencontre avec l’équipe de programmation du festival Les Suds à Arles Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Informations pratiques

Arles

Toutes mes soeurs | Rencontre avec l’équipe de programmation du festival Les Suds à Arles

Samedi 18 juillet 2026 de 14h30 à 16h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Rencontre avec l’équipe de programmation du festival Les Suds à Arles et en présence de la musicienne Shadi Fathi (sous réserve).

Projection suivie d’un Salon de Musique à Croisière à 16h30 avec Shadi Fathi & Rachida El Azzouzi.

Puis, à 18h30 aux Alyscamps, assistez à un Moment Précieux, Pour l’Iran, avec Mahsa Vahdat et Shadi Fathi.

Synopsis Grandir à Téhéran au XXIe siècle… De 2007 à 2025, au sein d’une famille aimante, dix-huit ans dans la vie de trois sœurs, de leur prime enfance à leur quotidien de jeunes femmes en quête de liberté. Élevées dans la tradition, témoins des luttes d’une jeunesse en perpétuel mouvement, quel est leur avenir dans la société iranienne d’aujourd’hui ?

Réalisation Massoud Bakhshi

Documentaire .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

A meeting with the programming team of the Les Suds festival in Arles, with musician Shadi Fathi in attendance (subject to change).

L’événement Toutes mes soeurs | Rencontre avec l’équipe de programmation du festival Les Suds à Arles Arles a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme d’Arles