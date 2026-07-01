Toutes mes soeurs | Rencontre avec l’équipe de programmation du festival Les Suds à Arles Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles
samedi 18 juillet 2026 · Cinémas Le Méjan (Actes Sud) · Arles
Informations pratiques
Arles
Toutes mes soeurs | Rencontre avec l’équipe de programmation du festival Les Suds à Arles
Samedi 18 juillet 2026 de 14h30 à 16h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-07-18 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Rencontre avec l’équipe de programmation du festival Les Suds à Arles et en présence de la musicienne Shadi Fathi (sous réserve).
Projection suivie d’un Salon de Musique à Croisière à 16h30 avec Shadi Fathi & Rachida El Azzouzi.
Puis, à 18h30 aux Alyscamps, assistez à un Moment Précieux, Pour l’Iran, avec Mahsa Vahdat et Shadi Fathi.
Synopsis Grandir à Téhéran au XXIe siècle… De 2007 à 2025, au sein d’une famille aimante, dix-huit ans dans la vie de trois sœurs, de leur prime enfance à leur quotidien de jeunes femmes en quête de liberté. Élevées dans la tradition, témoins des luttes d’une jeunesse en perpétuel mouvement, quel est leur avenir dans la société iranienne d’aujourd’hui ?
Réalisation Massoud Bakhshi
Documentaire .
Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
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English :
A meeting with the programming team of the Les Suds festival in Arles, with musician Shadi Fathi in attendance (subject to change).
L’événement Toutes mes soeurs | Rencontre avec l’équipe de programmation du festival Les Suds à Arles Arles a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme d’Arles
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