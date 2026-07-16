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TOUTES MES SŒURS | Rencontre avec l’équipe de programmation du festival Les Suds à Arles, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles

samedi 18 juillet 2026 · Cinémas Le Méjan (Actes Sud) · Arles

TOUTES MES SŒURS | Rencontre avec l’équipe de programmation du festival Les Suds à Arles, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Cinémas Le Méjan (Actes Sud)
Adresse
04.90.99.53.52 - Place Nina Berberova, Arles
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône

TOUTES MES SŒURS | Rencontre avec l’équipe de programmation du festival Les Suds à Arles Samedi 18 juillet, 14h30 Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:30:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T14:30:00+02:00 – 2026-07-18T17:30:00+02:00

TOUTES MES SŒURS | Rencontre avec l’équipe de programmation du festival Les Suds à Arles

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 04.90.99.53.52 – Place Nina Berberova, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rencontre

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