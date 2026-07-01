Soirée stand-up au Bistrot Braisé Bistrot Braisé Arles

Informations pratiques

Arles

Soirée stand-up au Bistrot Braisé

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 20h. Bistrot Braisé Av de la libération Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Le Bistrot Braisé accueille une soirée stand-up exceptionnelle avec quatre humoristes sur scène. Entre sketchs, improvisation et bonne humeur, profitez d’un spectacle convivial à partager autour d’un repas dans une ambiance chaleureuse.

Le Bistrot Braisé vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de l’humour avec un plateau de quatre humoristes talentueux. Au programme Sliman, Hichem, Choukra et Chris se succéderont sur scène pour vous offrir un spectacle rythmé mêlant punchlines, improvisation et éclats de rire.



Installez-vous dans une ambiance conviviale, profitez d’un bon repas et laissez-vous emporter par l’énergie des artistes. Une soirée idéale pour partager un moment de détente entre amis ou en famille et faire le plein de bonne humeur. .

Bistrot Braisé Av de la libération Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bistrotbraise@gmail.com

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English :

Bistrot Braisé is hosting a special stand-up comedy night featuring four comedians on stage. With sketches, improv, and plenty of laughter, enjoy a fun show while sharing a meal in a warm and welcoming atmosphere.

L’événement Soirée stand-up au Bistrot Braisé Arles a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme d’Arles