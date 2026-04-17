Sandra Carrasco & David De Arahal Concert Moment Précieux Maison des Suds Arles

Arles

Sandra Carrasco & David De Arahal Concert Moment Précieux

Mercredi 15 juillet 2026 à partir de 19h30. Maison des Suds 14, rue des arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Le duo le plus en vue du paysage flamenco actuel rend un hommage salué à Pepe Marchena. Elle, voix aux mélismes limpides et lui, guitariste aux arrangements plébiscités, remodèlent avec respect l’œuvre d’un des génies du cante jondo.

Elle a reçu la commande de cet Hommage à Pepe Marchena par son père décédé venu la visiter en rêve. Si cette chanteuse est passée par le chant latino-américain, la bossa nova et le jazz aux côtés de Javier Limón, Carlos Saura ou Anoushka Shankar, cette cantaora est aussi une choriste appréciée de Miguel Poveda, Arcángel, El Pele, Manolo Sanlúcar, et occasionnellement d’Estrella Morente. Casquette de gavroche sur ses cheveux détachés ou en tailleur pantalon, la version féminine du maestro ne reproduit pas, elle réinterprète.

En tandem avec son compagnon à la scène comme à la ville formé par Rafael Riqueni et soliste depuis 2021, il accompagne Lole Montoya, Miguel Poveda, Israel Fernández, Antonio Canales ils recomposent les célèbres farrucas, fandangos de Huelva, tarantas et autres palos exigeants du genre. Dans le plus grand respect de leur essence originelle, tout en leur donnant une touche moderne qui séduira les aficionados comme les plus néophytes, cette relecture de l’œuvre de Marchena (l’unique inventeur contemporain d’un nouveau palo, la colombiana) se veut sans artifices ni nostalgie !

Créé en 2022, récompensé par de prestigieux Prix (Meilleur album flamenco au Prix de l’Académie de Musique d’Espagne en 2025), ce récital aux arrangements très actuels où une voix aux mélismes cristallins s’accorde à une guitare fluide dans une connexion parfaite, tourne depuis plus de trois ans avec succès sur toutes les scènes internationales !



Avec aussi Antonio Lucas Montes Saavedra & Manuel Jesus Montes Saavedra (palmas, chœurs). .

Maison des Suds 14, rue des arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 06 27 contact@suds-arles.com

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English :

The most prominent duo on today’s flamenco scene pay an acclaimed tribute to Pepe Marchena. She, with her limpid melismas, and he, with his acclaimed guitar arrangements, respectfully remodel the work of one of the geniuses of cante jondo.

L’événement Sandra Carrasco & David De Arahal Concert Moment Précieux Arles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme d’Arles