Festival OFF Exposition Petite anthologie de mer Le 4 Arles

Informations pratiques

Arles

Festival OFF Exposition Petite anthologie de mer

Du 15/07 au 09/08/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 12h et de 16h à 19h.

Vernissage le 16 juillet à partir des 18h. Le 4 4 place Paul Doumer Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-15

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-15

Exposition individuelle à Arles lors du festival off de la photographie dont le thème principal est la mer , c’est en fait une rétrospective photographique de 10 années à bord d’un voilier.

Des clichés de mer font écho à quelques aquarelles, broderies ou collages réalisés lors de mon voyage autour du monde. Ici, un texte inspiré par de longues observations face à la mer. Là, des dessins, aquarelles réalisés lors de mon voyage en voilier autour du monde pendant neuf ans.

Des clichés de mer dont la surface figée répond aux chuchotements des vagues. Expérimenter, mes photographies implique parfois de s’absorber dans ce monde liminal lié à la mer. Entre présence et absence, flux et reflux des vagues.

Certaines photographies effleurent une représentation picturale de paysages marins, mêlant photographies et peinture.



D’autres clichés représentent des hommes seuls face à la mer, souvent plongés dans un moment d’introspection peut être. D’autres photographies aux couleurs vives fixent un moment partagé en famille au bord de l’eau ou des participants à une compétition sportive.

Enfin, des photographies en noir et blanc de pêcheurs malgaches, indonésiens ou italiens ; les habitants de la mer . .

Le 4 4 place Paul Doumer Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Gatacardon@gmail.com

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English :

A solo exhibition in Arles during the Festival Off de la Photographie—whose main theme is the sea—is actually a photographic retrospective spanning 10 years aboard a sailboat.

L’événement Festival OFF Exposition Petite anthologie de mer Arles a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme d’Arles