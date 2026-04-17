ETÉNÈSH WASSIÉ Concert Moment précieux Maison des Suds Arles

Arles

ETÉNÈSH WASSIÉ Concert Moment précieux

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 22h. Maison des Suds 14, rue des arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 22:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Se baladant librement entre éthio-jazz, free et riffs rock, leurs accords croisés à la fois en tension, à l’unisson ou en contrepoints des émotions, pleins d’humour et d’éclats subliment la beauté âpre de ces mélopées éthiopiennes…

++ Moment Décalé ++

Dans cet ensemble de musique éthiopienne, les habituelles envolées cuivrées langoureuses cèdent la place à une basse acoustique, une contrebasse et une batterie qui tissent, entre tensions et résolutions, un univers riche et complexe au service de la grande Voix d’Addis Abeba ! Les trois complices d’Eténèsh Wassié viennent du rock, des musiques improvisées, du jazz et, sans rien renier de leurs parcours, viennent servir un chant incantatoire à la beauté âpre ! Souffle haletant, murmures rauques ou timbre puissant aux riches inflexions, elle reprend des ballades et chansons qui rappellent la tradition des cabarets des Azmari (Griots d’Afrique de l’Est) faite d’improvisations, d’éclats de scène et d’humour. De leurs affinités sélectives naît une musique hybride aux rythmes joyeux et envoûtants.

Venue à Suds en 2012 avec le projet Le Tigre des Platanes, cette chanteuse magnétique est ici accompagnée par Mathieu Sourisseau à la basse acoustique (il sévit aussi au côté de Sam Karpienia dans BOUCS), Sébastien Bacquias à la contrebasse et Fabien Duscombs à la batterie. .

Maison des Suds 14, rue des arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Wandering freely between ethio-jazz, free jazz and rock riffs, their crossed chords, at once in tension, in unison or in counterpoint to the emotions, full of humor and sparkle, sublimate the harsh beauty of these Ethiopian melodies…

L’événement ETÉNÈSH WASSIÉ Concert Moment précieux Arles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme d’Arles