Concert – Soirée Méditerranée au Théâtre Antique, Théâtre Antique, Arles

Concert – Soirée Méditerranée au Théâtre Antique Mercredi 15 juillet, 21h30 Théâtre Antique Bouches-du-Rhône

Tarif réduit : 30.00€

Tarif plein : 40.00€

Carré réservé : 45.00€

Gratuit pour les -12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T21:30:00+02:00 – 2026-07-15T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-15T21:30:00+02:00 – 2026-07-15T23:59:00+02:00

Événement organisé dans le cadre de la 31e édition du festival Les Suds, à Arles

Abda

En partenariat avec Beirut and Beyond

Ce duo réinvente la tradition féminine et orale marocaines de l’aïta (cri, complainte) pour le public d’aujourd’hui. La voix intense, presque sauvage, de Widad Mjama épouse les riffssaturés et les arrangements électro-rock du multi-instrumentiste tunisien Khalil Epi, augmentés de cordes, percussions et d’un chœur traditionnel, transformant cet art rural et ancestral en pure énergie psychédélique !

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Un projet de Sofiane Saidi avec Théo & Valentin Ceccaldi

En partenariat avec l’ADAMI

Il réunit autour de lui des musicien·nes de talent pour honorer à leur manière une tradition rurale devenue l’une des sources du raï : celle des femmes Médahates qui animaient les fêtes familiales de l’ouest-algérien. Entre ton libertaire et glamour, cette création rend hommage à l’Algérie, aux femmes et à la musique comme voie de résistance !

Vous avez besoin d’une mise en place spécifique ? Notre équipe est à votre écoute pour faciliter votre accueil et votre parcours. Merci d’adresser vos demandes à l’adresse suivante : billetterie@suds-arles.com

Théâtre Antique 1 Rue du Cloître, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://billetterie.suds-arles.com/agenda/96-Ceccaldi-x-Saidi-x-Jordana-Aita-mon-amour »}, {« data »: {« author »: « Jazzablanca Festival », « cache_age »: 86400, « description »: « Abonnez-vous u00e0 la page et activez la cloche pour ne manquer aucune vidu00e9o. nnu00c0 Jazzablanca, sur la Scu00e8ne 21, Au00efta Mon Amour a revisitu00e9 avec u00e9motion et modernitu00e9 un pan pru00e9cieux du patrimoine marocain. Le public a du00e9couvert une version inu00e9dite spu00e9cialement cru00e9u00e9e pour le festival, ou00f9 le duo u00e9tait entouru00e9 pour la premiu00e8re fois de huit choristes et quatre musiciens.nAu00efta Mon Amour, duo captivant composu00e9 de Widad Mjama et Khalil EPI, cu2019est lu2019u00e2me de la Au00efta ru00e9inventu00e9e fusionnant lu2019art ancestral avec des sonoritu00e9s contemporaines et u00e9lectroniques. Avec leur album u00ab Abda u00bb, ils bousculent les frontiu00e8res de la musique marocaine, entre tradition et modernitu00e9.nnud83dudcc5 Rendez-vous du 02 au 11 juillet 2026 pour la 19u1d49 u00e9dition, encore plus immersive, vibrante et inoubliable. nnSite web : www.jazzablanca.com nFacebook : @Jazzablanca FestivalnInstagram : @Jazzablanca_festnLinktree : linktr.ee/jazzablanca nnMusique : SebtinArtiste : Au00efta Mon Amour », « type »: « video », « title »: « Jazzablanca Lives 2025 I Au00efta mon amour feat Ouled Abda and The rba3a – Sebti/u0627u0644u0633u0628u062au064a », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/6cAOZMDMzCw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=6cAOZMDMzCw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCTX0qEGIPt69dVHfhcY3qgg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Événement organisé dans le cadre de la 31e édition du festival Les Suds, à Arles

©Tibaut Chouara, Hellena Burchard