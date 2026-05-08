Wonder | Séance inclusive Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Arles

Wonder | Séance inclusive

Vendredi 5 juin 2026 de 14h30 à 16h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:30:00

fin : 2026-06-05 16:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Séance animée par les apprenant.e.s de l’IMFRIS d’Arles

Synopsis

August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens autour de lui.



De Stephen Chbosky

Avec Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

Session led by students from IMFRIS in Arles

L’événement Wonder | Séance inclusive Arles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Arles