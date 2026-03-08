Les Suds Concert Danyèl Waro + Milena dj set

Dimanche 31 mai 2026 à partir de 19h30. Pl. de la République, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 19:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

En prélude à la 31e édition du festival Les Suds, à Arles, et après une tournée annulée en 2025 pour raisons de santé, Danyèl Waro sera finalement de retour à Arles au printemps !

Figure tutélaire du maloya le blues de La Réunion chacune des rares prestations de ce chaman créole transporte l’auditoire dans une communion cathartique (aux Suds en 2002, 2007 et 2016). Son message de révolte, d’espoir et de courage transcende la culture réunionnaise pour devenir un témoignage universel, par la force incantatoire de cette voix extatique qui a résonné aux quatre coins du monde.



Après le concert, votre soirée continue avec MILENA DJ set



Dj, Sound designer, musicienne et programmatrice sur FIP, elle a frotté ses platines dans les soirées parisiennes avant de poser ses valises de beats irrésistibles à Marseille. Inspirée par les latitudes solaires, elle vous concocte un mix 100% électropical ! .

Pl. de la République, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 06 27 contact@suds-arles.com

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English :

As a prelude to the 31st edition of Les Suds festival, in Arles, and after a tour cancelled in 2025 for health reasons, Danyèl Waro will finally be back in Arles this spring!

L’événement Les Suds Concert Danyèl Waro + Milena dj set Arles a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Arles