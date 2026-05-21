Les Rendez-vous aux jardins Arles
Les Rendez-vous aux jardins Arles samedi 6 juin 2026.
Arles
Les Rendez-vous aux jardins
Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 à partir de 16h. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, la Direction du patrimoine et de la culture propose deux visites guidées thématiques.
Au programme
Samedi 6 juin à 16h
Promenade arborée dans le site historique des Alyscamps
Observez les vestiges, les essences, les couleurs de cette célèbre nécropole, devenue un lieu de promenade et d’inspiration de grands artistes.
Par Alice Vallat, Guide-conférencière.
Durée 1h30. RDV Accueil des Alyscamps
Visite sur inscription au 04 90 49 39 31, comprise dans le tarif d’entrée du monument, gratuite pour les Arlésiens et de 18 ans sur présentation d’un justificatif.
Dimanche 7 juin à 16h
Van Gogh, peintre au jardin
Du Jardin d’été à celui de l’Hôtel Dieu, vous êtes invités à suivre les pas de Vincent van Gogh et à observer, à travers le regard du peintre, les particularités de ces paysages.
Par Jean-François Di Méglio, Guide-conférencier.
RDV Entrée du Jardin d’été, bd des Lices
Visite gratuite, sur inscription au 04 90 49 39 31 .
Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 39 31
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English :
To mark the Rendez-vous aux Jardins, the Heritage and Culture Department is offering two themed guided tours.
L’événement Les Rendez-vous aux jardins Arles a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme d’Arles
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