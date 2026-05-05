Wonder | Séance inclusive, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles
Wonder | Séance inclusive, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles vendredi 5 juin 2026.
Wonder | Séance inclusive Vendredi 5 juin, 14h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône
Tarifs habituels du cinéma
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00
Synopsis : August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens autour de lui.
Réalisation : Stephen Chbosky
Casting : Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson
Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]
Séance animée par les apprenants de l’IMFRIS d’Arles IMFRIS Séance inclusive
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