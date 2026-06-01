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« Promenade arborée dans le site historique des Alyscamps », alyscamps, Arles

« Promenade arborée dans le site historique des Alyscamps », alyscamps, Arles

« Promenade arborée dans le site historique des Alyscamps », alyscamps, Arles samedi 6 juin 2026.

Lieu : alyscamps

Adresse : 1 avenue des alyscamps 13200 arles

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Visite comprise dans le tarif d'entrée du monument, gratuite pour les Arlésiens et - 18 ans sur présentation d'un justificatif.

« Promenade arborée dans le site historique des Alyscamps » Samedi 6 juin, 16h00 alyscamps Bouches-du-Rhône

Visite comprise dans le tarif d’entrée du monument, gratuite pour les Arlésiens et – 18 ans sur présentation d’un justificatif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Observez les vestiges, les essences, les couleurs de cette célèbre nécropole, devenue un lieu de promenade et d’inspiration de grands artistes.
Par Alice Vallat, Guide-conférencière.
Durée : 1h30. RDV : Accueil des Alyscamps
Par Alice Vallat, Guide-conférencière

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Observez les vestiges, les essences, les couleurs de cette célèbre nécropole, devenue un lieu de promenade et d’inspiration de grands artistes.

©Ville d’Arles

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