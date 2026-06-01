« Promenade arborée dans le site historique des Alyscamps », alyscamps, Arles

« Promenade arborée dans le site historique des Alyscamps » Samedi 6 juin, 16h00 alyscamps Bouches-du-Rhône

Visite comprise dans le tarif d’entrée du monument, gratuite pour les Arlésiens et – 18 ans sur présentation d’un justificatif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Observez les vestiges, les essences, les couleurs de cette célèbre nécropole, devenue un lieu de promenade et d’inspiration de grands artistes.

Par Alice Vallat, Guide-conférencière.

Durée : 1h30. RDV : Accueil des Alyscamps

Par Alice Vallat, Guide-conférencière

alyscamps 1 avenue des alyscamps 13200 arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 39 31 »}]

Observez les vestiges, les essences, les couleurs de cette célèbre nécropole, devenue un lieu de promenade et d’inspiration de grands artistes.

©Ville d’Arles