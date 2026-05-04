Ciné-Fil | Valse avec Bachir Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Arles

Ciné-Fil | Valse avec Bachir

Jeudi 4 juin 2026 de 20h30 à 22h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04 22:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Séance présentée par l’équipe du cinéma, en partenariat avec la Médiathèque d’Arles.

Synopsis

Ari, metteur en scène israélien, retrouve un souvenir d’une période sombre de sa vie, au cours de la guerre du Liban. Une image muette, lancinante lui-même, jeune soldat, se baigne devant Beyrouth avec deux camarades. Il éprouve alors un besoin vital de découvrir la vérité à propos de cette fraction d’Histoire et de lui-même et décide, pour y parvenir, d’aller interviewer à travers le monde quelques-uns de ses anciens compagnons d’armes. Plus Ari s’enfoncera à l’intérieur de sa mémoire, plus les images oubliées referont surface.



De Ari Folman .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

Screening presented by the cinema team, in partnership with the Arles Media Library.

L’événement Ciné-Fil | Valse avec Bachir Arles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Arles