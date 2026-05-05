Valse avec Bachir | Ciné-Fil, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Valse avec Bachir | Ciné-Fil Jeudi 4 juin, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Tarifs habituels du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T20:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T20:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:30:00+02:00

Synopsis : Ari, metteur en scène israélien, retrouve un souvenir d’une période sombre de sa vie, au cours de la guerre du Liban. Une image muette, lancinante : lui-même, jeune soldat, se baigne devant Beyrouth avec deux camarades. Il éprouve alors un besoin vital de découvrir la vérité à propos de cette fraction d’Histoire et de lui-même et décide, pour y parvenir, d’aller interviewer à travers le monde quelques-uns de ses anciens compagnons d’armes. Plus Ari s’enfoncera à l’intérieur de sa mémoire, plus les images oubliées referont surface.

Réalisation : Ari Folman

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Séance présentée par le cinéma, en partenariat avec la Médiathèque d’Arles. Ciné-Fil Médiathèque d’Arles