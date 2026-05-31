Concert – Abdullah Miniawy Trio, Les Alyscamps, Arles

Concert – Abdullah Miniawy Trio Jeudi 16 juillet, 19h30 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône

à partir de 18€

Tarif plein : 25.00€

Tarif réduit : 18.00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T19:30:00+02:00 – 2026-07-16T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T19:30:00+02:00 – 2026-07-16T20:30:00+02:00

Égypte-Liban-France

Concert organisé dans le cadre de la 31e édition du festival Les Suds, à Arles

Après une enfance en Arabie Saoudite et une Égypte idéalisée en terre promise avant son arrivée en France où désormais il réside, ce lumineux compositeur-interprète avait déjà interpellé un public debout et en larmes aux Suds en 2019 avec Le Cri du Caire (récompensé en 2023 par une Victoire du Jazz). Pour ce nouveau projet, Peacok Dreams, le poète-slameur-philosophe s’adjoint l’inventivité de deux trombonistes : Robinson Khoury, jeune musicien français d’origine libanaise et Jules Boittin, membre de plusieurs ensembles hexagonaux. Inspirés par le jazz et les sonorités égyptiennes, ils explorent un langage sonore inédit. Entre psalmodies soufies et sons déstructurés, parler-chanter et expérimentations sonores, cosmopolites voire animales, ou en immersion dans la bouillonnante cité du Caire, le trio propose un ovni musical numineux aussi exigeant que précieux !

Présélectionné pour le prix du Meilleur Acteur par le Centre du Cinéma Arabe à Cannes, réalisateur d’un premier court métrage, auteur d’un recueil de nouvelles… si en tant que compositeur il réalise des bandes originales pour la danse, le théâtre et des expositions d’art plastique dans le monde entier, ses mots trouvent un écho tout particulier dans le Moyen Orient au point d’être désigné par le Parlement européen comme l’un des « acteurs du changement » de l’espace Schengen.

Avec Abdullah Miniawy (chant, paroles et musique, direction artistique), Robinson Khoury (trombone) et Jules Boittin (trombone et arrangement pour trombones).

Les Alyscamps Avenue des Alyscamps Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2026/festival/concert-abdullah-miniawy-trio »}]

ABDULLAH MINIAWY TRIO

©Andrea Avezzù