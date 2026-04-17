Abdullah Miniawy Trio Concert Moment Précieux Maison des Suds Arles

Arles

Abdullah Miniawy Trio Concert Moment Précieux

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 19h30. Maison des Suds 14, rue des arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Comme Rûmi ou Gaël Faye dans un autre style, ce slameur-auteur-compositeur sait le pouvoir des mots chantés. Révélé avec Le Cri du Caire (Suds 2019), il revient avec un trio où voix et cuivres s’épousent au fil d’un dialogue complètement inédit !

Après une enfance en Arabie Saoudite et une Égypte idéalisée en terre promise avant son arrivée en France où désormais il réside, ce lumineux compositeur interprète avait déjà interpellé un public debout et en larmes aux Suds en 2019 avec Le Cri du Caire (récompensé en 2023 par une Victoire du Jazz). Pour ce nouveau projet, Peacok Dreams, le poète-slameur-philosophe s’adjoint l’inventivité de deux trombonistes Robinson Khoury, jeune musicien français d’origine libanaise et Jules Boittin, membre de plusieurs ensembles hexagonaux. Inspirés par le jazz et les sonorités égyptiennes, ils explorent un langage sonore inédit. Entre psalmodies soufies et sons déstructurés, parler chanter et expérimentations sonores, cosmopolites voire animales, ou en immersion dans la bouillonnante cité du Caire, le trio propose un ovni musical numineux aussi exigeant que précieux !

Présélectionné pour le prix du Meilleur Acteur par le Centre du Cinéma Arabe à Cannes, réalisateur d’un premier court métrage, auteur d’un recueil de nouvelles… si en tant que

compositeur il réalise des bandes originales pour la danse, le théâtre et des expositions d’art plastique dans le monde entier, ses mots trouvent un écho tout particulier dans le

Moyen Orient au point d’être désigné par le Parlement européen comme l’un des acteurs du changement de l’espace Schengen. Avec Abdullah Miniawy (chant, paroles et musique, direction artistique), Robinson Khoury (trombone) et Jules Boittin (trombone et arrangement pour trombones). .

Maison des Suds 14, rue des arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 06 27 contact@suds-arles.com

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English :

Like Rûmi or Gaël Faye in another style, this slammer-writer-composer knows the power of sung words. Revealed with Le Cri du Caire (Suds 2019), he returns with a trio where vocals and brass join forces in a completely new dialogue!

L’événement Abdullah Miniawy Trio Concert Moment Précieux Arles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme d’Arles