La Camargue des gardians Découverte du Pass Musée / Manade Musée de la Camargue Arles

Informations pratiques

Arles

La Camargue des gardians Découverte du Pass Musée / Manade

Jeudi 16 juillet 2026 de 17h à 19h30. Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16 19:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Plongez au cœur des traditions camarguaises en découvrant le quotidien des gardians, entre patrimoine, élevage et savoir-faire ancestral.

Le Musée de la Camargue et la Manade du Juge s’associent pour vous proposer une expérience immersive à la découverte de l’univers des gardians.



La visite débute au Musée de la Camargue par une présentation du territoire, de son histoire et de ses paysages façonnés par l’eau, le sel et l’élevage. Cette introduction permet de mieux comprendre les liens étroits qui unissent l’homme, l’animal et la nature en Camargue.



Les participants rejoignent ensuite, avec leur propre véhicule, la Manade du Juge. Ils y assistent à la préparation du gardian avant le départ au tri du bétail, puis découvrent le travail quotidien des chevaux et des taureaux au cœur de la manade. Un moment privilégié pour partager le savoir-faire des gardians et échanger autour de cette tradition emblématique de la Camargue.



La visite se termine par une vente directe des produits de la ferme. .

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Immerse yourself in the heart of Camargue traditions as you discover the daily lives of the gardians, exploring the region’s heritage, livestock farming, and ancestral know-how.

L’événement La Camargue des gardians Découverte du Pass Musée / Manade Arles a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme d’Arles