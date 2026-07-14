Soirée Jazz au Rooftop du Mercure Mercure Arles Centre Arènes Arles

Informations pratiques

Arles

Soirée Jazz au Rooftop du Mercure

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 19h.

Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 19h.

Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 19h. Mercure Arles Centre Arènes 1 rue Emile Fassin Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Profitez d’une soirée d’été sur le rooftop du Mercure Arles Centre Arènes avec vue sur les toits d’Arles, concert jazz du groupe Papermoon, cocktails et planches à partager. Entrée libre, réservation conseillée.

Prenez de la hauteur et profitez des douces soirées d’été sur le rooftop du Mercure Arles Centre Arènes. À l’occasion de trois rendez-vous estivaux, laissez-vous séduire par une ambiance conviviale mêlant coucher de soleil sur les toits d’Arles, musique jazz en live avec le groupe Papermoon, cocktails rafraîchissants et planches à partager. Un cadre idéal pour se retrouver entre amis ou en famille et savourer un moment de détente au cœur de la ville. .

Mercure Arles Centre Arènes 1 rue Emile Fassin Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 92 92 HC3P3@accor.com

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English :

Enjoy a summer evening on the rooftop of the Mercure Arles Centre Arènes with a view of the Arles skyline, a jazz concert by the band Papermoon, cocktails, and platters to share. Free admission; reservations recommended.

L’événement Soirée Jazz au Rooftop du Mercure Arles a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme d’Arles