La Niña Momento Prezioso Jardin d’été Arles

La Niña Momento Prezioso

Mardi 14 juillet 2026 de 19h30 à 21h. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:30:00

fin : 2026-07-14 21:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Sous le soleil couchant du Théâtre Antique, la voix de La Niña puise dans l’âme napolitaine pour réinventer la tradition en une folk radicale, tempétueuse et contemporaine… le temps d’un Momento Prezioso.

Artiste totale, elle navigue quelque part entre Roberto de Simone, Rosalía et Rodrigo Cuevas ! En connexion avec un passé ancestral méditerranéen, elle transforme la tradition populaire de Campanie en une matière sonore vivante, mêlant le son brut et puissant du tambourin à des sonorités modernes, le sacré au profane, le dialecte napolitain à d’autres langages, à l’image de cette universalité qui caractérise sa ville natale, Naples.



En archéologue du futur, elle puise dans les sédiments de sa terre qui a absorbé les dominations byzantines, françaises, espagnoles, arabes (l’Égyptien Abdullah Miniawy a collaboré sur un titre) pour créer une spiritualité méridionale complètement avant-gardiste. Sur des mélodies obsédantes, des rythmes hypnotiques ou des ballades plus festives, elle pose des textes enragés et engagés, brandissant ce riche héritage tel un autel dédié à l’identité de ses suds ou comme un arsenal prêt à poursuivre la lutte pour l’émancipation des femmes et à résister par l’art. Formée à la musique, la danse, le théâtre, le cinéma… cette indomptable Fille de la tempête ne pourra que vous envoûter ! .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 06 27 contact@suds-arles.com

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English :

Under the setting sun of the Teatro Antico, La Niña?s voice taps into the Neapolitan soul, reinventing tradition into radical, tempestuous and contemporary folk… for a Momento Prezioso.

L’événement La Niña Momento Prezioso Arles a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme d’Arles