Hyrox Assessment LAB CrossFit Arles Arles
samedi 18 juillet 2026 · CrossFit Arles · Arles
Informations pratiques
Arles
Hyrox Assessment LAB
Samedi 18 juillet 2026 de 17h à 19h. CrossFit Arles 19 rue Nicolas Copernic Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 59 – 59 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Repoussez vos limites et révélez votre potentiel !
Participez à une master class Hyrox exceptionnelle animée par Renaud Martin, athlète international Master, et Joe Lamiri, ostéopathe. Découvrez les fondamentaux de la performance en Hyrox à travers trois ateliers dédiés à la force, l’endurance et la mobilité. Évaluez vos capacités, identifiez vos axes d’amélioration et repartez avec des conseils personnalisés et un plan de progression pour atteindre vos objectifs. .
CrossFit Arles 19 rue Nicolas Copernic Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Push your limits and unlock your potential!
L’événement Hyrox Assessment LAB Arles a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme d’Arles
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