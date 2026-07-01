Hyrox Assessment LAB CrossFit Arles Arles

Informations pratiques

Arles

Hyrox Assessment LAB

Samedi 18 juillet 2026 de 17h à 19h. CrossFit Arles 19 rue Nicolas Copernic Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Repoussez vos limites et révélez votre potentiel !

Participez à une master class Hyrox exceptionnelle animée par Renaud Martin, athlète international Master, et Joe Lamiri, ostéopathe. Découvrez les fondamentaux de la performance en Hyrox à travers trois ateliers dédiés à la force, l’endurance et la mobilité. Évaluez vos capacités, identifiez vos axes d’amélioration et repartez avec des conseils personnalisés et un plan de progression pour atteindre vos objectifs. .

CrossFit Arles 19 rue Nicolas Copernic Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Push your limits and unlock your potential!

L’événement Hyrox Assessment LAB Arles a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme d’Arles