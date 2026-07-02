Toutes mes soeurs | Rencontre avec Les Suds à Arles, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Informations pratiques

Toutes mes soeurs | Rencontre avec Les Suds à Arles Samedi 18 juillet, 14h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Tarifs habituels du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:30:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T14:30:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

> Projection suivie d’un Salon de Musique à Croisière à 16h30 avec Shadi Fathi & Rachida El Azzouzi.

> Puis à 18h30 aux Alyscamps, assistez à un Moment Précieux, Pour l’Iran, avec Mahsa Vahdat et Shadi Fathi.

Synopsis :Grandir à Téhéran au XXIe siècle… De 2007 à 2025, au sein d’une famille aimante, dix-huit ans dans la vie de trois sœurs, de leur prime enfance à leur quotidien de jeunes femmes en quête de liberté. Élevées dans la tradition, témoins des luttes d’une jeunesse en perpétuel mouvement, quel est leur avenir dans la société iranienne d’aujourd’hui ?

Réalisation : Massoud Bakhshi

Documentaire

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Rencontre avec l’équipe de programmation du festival Les Suds à Arles et en présence de la musicienne Shadi Fathi (sous réserve). Les Suds à Arles Documentaire