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Toutes mes soeurs | Rencontre avec Les Suds à Arles, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

samedi 18 juillet 2026 · Cinémas Le Méjan Actes Sud · Arles

Toutes mes soeurs | Rencontre avec Les Suds à Arles, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Cinémas Le Méjan Actes Sud
Adresse
23, place Nina Berberova, 13200 Arles
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Tarifs habituels du cinéma

Toutes mes soeurs | Rencontre avec Les Suds à Arles Samedi 18 juillet, 14h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Tarifs habituels du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:30:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T14:30:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

> Projection suivie d’un Salon de Musique à Croisière à 16h30 avec Shadi Fathi & Rachida El Azzouzi.
> Puis à 18h30 aux Alyscamps, assistez à un Moment Précieux, Pour l’Iran, avec Mahsa Vahdat et Shadi Fathi.
Synopsis :Grandir à Téhéran au XXIe siècle… De 2007 à 2025, au sein d’une famille aimante, dix-huit ans dans la vie de trois sœurs, de leur prime enfance à leur quotidien de jeunes femmes en quête de liberté. Élevées dans la tradition, témoins des luttes d’une jeunesse en perpétuel mouvement, quel est leur avenir dans la société iranienne d’aujourd’hui ?
Réalisation : Massoud Bakhshi
Documentaire

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]
Rencontre avec l’équipe de programmation du festival Les Suds à Arles et en présence de la musicienne Shadi Fathi (sous réserve). Les Suds à Arles Documentaire

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