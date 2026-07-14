Spectacle Héritage flamenco madre y hijo Ecole Marie Curie Arles

Informations pratiques

Arles

Spectacle Héritage flamenco madre y hijo

Vendredi 31 juillet 2026 à partir de 21h. Ecole Marie Curie 16 Rue Laurent Bonnement Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Plongez au cœur de l’authenticité avec un spectacle unique en son genre, conçu dans la plus pure expression du flamenco traditionnel.

Venez partager l’émotion et la complicité d’artistes d’exception Isabel et José Fernandez, Melchior Campos, Manuel Gomez, accompagnés de leurs artistes invités. Une transmission, une passion partagée de génération en génération.



Que vous suiviez aficionados à cet art sans pareil, mélomanes ou simplement curieux de découvrir cette culture, la sincérité de cet art s’adresse à toutes les sensibilités.



Vivez une expérience immersive au plus proche de cet art extraordinaire !



Le flamenco comme vous ne l’avez peut-être jamais vécu. .

Ecole Marie Curie 16 Rue Laurent Bonnement Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 83 96 flamencoenarles@gmail.com

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English :

Immerse yourself in the heart of authenticity with a one-of-a-kind show, crafted in the purest spirit of traditional flamenco.

L’événement Spectacle Héritage flamenco madre y hijo Arles a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme d’Arles