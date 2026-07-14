Spectacle Héritage flamenco madre y hijo Ecole Marie Curie Arles
vendredi 31 juillet 2026 · Ecole Marie Curie · Arles
Informations pratiques
Arles
Spectacle Héritage flamenco madre y hijo
Vendredi 31 juillet 2026 à partir de 21h. Ecole Marie Curie 16 Rue Laurent Bonnement Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Plongez au cœur de l’authenticité avec un spectacle unique en son genre, conçu dans la plus pure expression du flamenco traditionnel.
Venez partager l’émotion et la complicité d’artistes d’exception Isabel et José Fernandez, Melchior Campos, Manuel Gomez, accompagnés de leurs artistes invités. Une transmission, une passion partagée de génération en génération.
Que vous suiviez aficionados à cet art sans pareil, mélomanes ou simplement curieux de découvrir cette culture, la sincérité de cet art s’adresse à toutes les sensibilités.
Vivez une expérience immersive au plus proche de cet art extraordinaire !
Le flamenco comme vous ne l’avez peut-être jamais vécu. .
Ecole Marie Curie 16 Rue Laurent Bonnement Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 83 96 flamencoenarles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in the heart of authenticity with a one-of-a-kind show, crafted in the purest spirit of traditional flamenco.
L’événement Spectacle Héritage flamenco madre y hijo Arles a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme d’Arles
À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)
- La Niña Momento Prezioso Jardin d’été Arles 14 juillet 2026
- ETÉNÈSH WASSIÉ Concert Moment précieux Maison des Suds Arles 15 juillet 2026
- Festival OFF Exposition Petite anthologie de mer Le 4 Arles 15 juillet 2026
- Sandra Carrasco & David De Arahal Concert Moment Précieux Maison des Suds Arles 15 juillet 2026
- Concert – Soirée Méditerranée au Théâtre Antique, Théâtre Antique, Arles 15 juillet 2026