Ghetto Kumbé Captain Planet (Dj set) Maison des Suds Arles
Ghetto Kumbé Captain Planet (Dj set) Maison des Suds Arles samedi 18 juillet 2026.
Arles
Ghetto Kumbé Captain Planet (Dj set)
Vendredi 17 juillet 2026 de 23h59 à 3h. Maison des Suds 14, rue des arènes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 23:59:00
fin : 2026-07-17 03:00:00
Date(s) :
2026-07-17
La potion magique de ce trio-sorcier fait pousser des sons techno-house sur les racines africaines de ses tropiques natales. Associant tradition ancestrale et engagement politique, leur musique psychédélique invoque immanquablement les esprits de la danse !
La Nuit se poursuit jusqu’à 3h avec Captain Planet (DJ set) New-York/USA .
Maison des Suds 14, rue des arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 06 27 contact@suds-arles.com
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English :
L’événement Ghetto Kumbé Captain Planet (Dj set) Arles a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Arles
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