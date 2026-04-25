Ghetto Kumbé Captain Planet (Dj set) Maison des Suds Arles

Arles

Ghetto Kumbé Captain Planet (Dj set)

Vendredi 17 juillet 2026 de 23h59 à 3h. Maison des Suds 14, rue des arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 23:59:00

fin : 2026-07-17 03:00:00

Date(s) :

2026-07-17

La potion magique de ce trio-sorcier fait pousser des sons techno-house sur les racines africaines de ses tropiques natales. Associant tradition ancestrale et engagement politique, leur musique psychédélique invoque immanquablement les esprits de la danse !



La Nuit se poursuit jusqu’à 3h avec Captain Planet (DJ set) New-York/USA .

Maison des Suds 14, rue des arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 06 27 contact@suds-arles.com

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English :

L’événement Ghetto Kumbé Captain Planet (Dj set) Arles a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Arles