Informations pratiques

Arles

Le Revivre de la fête votive de Raphèle

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 12h. Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 12:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Vibrez au rythme des traditions camarguaises lors d’une journée festive exceptionnelle à Raphèle-les-Arles, marquée par le grand retour de la Course aux As dans les arènes !

Le Club Taurin Raphélois vous invite à une journée exceptionnelle placée sous le signe des traditions camarguaises à l’occasion du grand retour de la Course aux As dans les arènes de Raphèle-les-Arles.



Tout au long de la journée, profitez d’un programme festif et convivial une abrivado dès 12h avec la Manade Lescot sur un nouveau parcours, suivie d’un apéritif musical au Café du Commerce animé par DJ Del Corso. En fin d’après-midi, la fête se poursuit avec une bandide à 18h, empruntant le même parcours que l’abrivado.



Point d’orgue de cette journée, la Course aux As débutera à 21h, réunissant les meilleurs raseteurs et cocardiers pour un spectacle riche en émotion dans les arènes de Raphèle-les-Arles.



Une journée incontournable pour les passionnés de culture camarguaise, entre traditions, convivialité et sensations fortes.



Programme



12h Abrivado Manade Lescot (nouveau parcours)

13h Apéro musical au Café du Commerce avec DJ Del Corso

18h Bandide (nouveau parcours)

21h Course aux As aux arènes de Raphèle-lès-Arles .

Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 46 47 00 ctraphelois@outlook.fr

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English :

Experience the excitement of Camargue traditions during an exceptional day of festivities in Raphèle-lès-Arles, marked by the grand return of the Course aux As to the arena!

L’événement Le Revivre de la fête votive de Raphèle Arles a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Arles