Ali Doğan Gönültaş Concert Moment Précieux Maison des Suds Arles

Arles

Ali Doğan Gönültaş Concert Moment Précieux

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 19h30. Maison des Suds 14, rue des arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Héritage et talent définissent ce fascinant compositeur kurde !

Entourée de musiciens traditionnels, la voix puissamment mélodieuse de ce maître du tambûr se souvient avec émotion des histoires des peuples opprimés, Kurdes et Arméniens d’Anatolie.

Dans la tradition alévie, la musique est le moyen privilégié de transmettre des histoires ; celles des peuples Kurdes et Arméniens d’Anatolie marginalisés et réduits au silence. Venu étudier l’archéologie et le cinéma à Istanbul, doué pour la musique, il se met rapidement à la composition de BO pour le cinéma ou à animer des performances musicales pour la télévision. Déjà sur la trace des musiques minoritaires, c’est grâce à un collectage précis digne d’un ethnomusicologue, que ce maître dans l’art du tambûr kurde replonge dans le riche héritage de son Anatolie orientale. Avec Keyeyî, un second opus classé Meilleur album du monde par le magazine Songlines en 2024, il accède aujourd’hui à une reconnaissance internationale. L’émotion qui transparaît dans sa voix, sa présence scénique, sa grande maîtrise des rythmes et des langues traditionnelles (zazakî, kirdaskî), l’onirisme des mélodies de sa composition tantôt mélancoliques tantôt joyeuses, tissent son succès auprès d’un public fasciné par cette musique inconnue… qui semble pourtant étrangement familière. À la manière d’un retour à la maison commun et universel, il se souvient et chante la mémoire de l’exil, la guerre, la mort, la foi, les mères et l’amour !



Avec aussi Ali Kutlutürk (percussions) et Emrah Oğuztürk (mey, zurna, duduk, kaval). .

Maison des Suds 14, rue des arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 06 27 contact@suds-arles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Heritage and talent define this fascinating Kurdish composer!

Surrounded by traditional musicians, the powerfully melodious voice of this master of the tambûr recalls with emotion the stories of the oppressed Kurds and Armenians of Anatolia.

L’événement Ali Doğan Gönültaş Concert Moment Précieux Arles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme d’Arles