Vénus dans tous ses états… célestes Musée départemental Arles antique Arles

Informations pratiques

Arles

Vénus dans tous ses états… célestes

Mercredi 29 juillet 2026 de 18h à 19h15. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 19:15:00

Date(s) :

2026-07-29

Partez à la découverte des mystères de Vénus avec Jean-Pierre Luminet, l’un des plus grands astrophysiciens français.

Le Musée départemental Arles Antique accueille Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, directeur de recherche émérite au CNRS et écrivain, pour une conférence passionnante consacrée au Rendez-vous de Vénus . À travers l’histoire de cette planète fascinante, découvrez comment son observation a profondément transformé notre compréhension du ciel et de l’Univers, mêlant science, histoire et culture. Auteur de nombreux ouvrages, dont Le Retour de Vénus et Les Origines du monde, Jean-Pierre Luminet partagera son expertise lors de cette rencontre exceptionnelle. La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces, animée en partenariat avec la librairie De Natura Rerum. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’astronomie, de sciences et de grandes découvertes. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

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English :

Set out to discover the mysteries of Venus with Jean-Pierre Luminet, one of France’s leading astrophysicists.

L’événement Vénus dans tous ses états… célestes Arles a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme d’Arles