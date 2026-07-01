Vénus dans tous ses états… célestes Musée départemental Arles antique Arles
mercredi 29 juillet 2026 · Musée départemental Arles antique · Arles
Informations pratiques
Arles
Vénus dans tous ses états… célestes
Mercredi 29 juillet 2026 de 18h à 19h15. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 19:15:00
Date(s) :
2026-07-29
Partez à la découverte des mystères de Vénus avec Jean-Pierre Luminet, l’un des plus grands astrophysiciens français.
Le Musée départemental Arles Antique accueille Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, directeur de recherche émérite au CNRS et écrivain, pour une conférence passionnante consacrée au Rendez-vous de Vénus . À travers l’histoire de cette planète fascinante, découvrez comment son observation a profondément transformé notre compréhension du ciel et de l’Univers, mêlant science, histoire et culture. Auteur de nombreux ouvrages, dont Le Retour de Vénus et Les Origines du monde, Jean-Pierre Luminet partagera son expertise lors de cette rencontre exceptionnelle. La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces, animée en partenariat avec la librairie De Natura Rerum. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’astronomie, de sciences et de grandes découvertes. .
Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr
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English :
Set out to discover the mysteries of Venus with Jean-Pierre Luminet, one of France’s leading astrophysicists.
L’événement Vénus dans tous ses états… célestes Arles a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme d’Arles
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