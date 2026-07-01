Fête votive de Saliers Arles
jeudi 30 juillet 2026 · Arles
Informations pratiques
Arles
Fête votive de Saliers
Du jeudi 30 juillet au lundi 3 août 2026. Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-30
Du 30 juillet au 3 août, vivez la fête votive avec abrivados, bandidos, encierros, courses au plan, DJ, journée de la jeunesse, Holy Party, journée à l’ancienne, concours de pétanque et soirée de clôture animée par Ricoune.
Pendant cinq jours, la fête votive vous donne rendez-vous avec les traditions camarguaises et une ambiance festive au cœur du village.
Au programme
Jeudi 30 juillet Ouverture de la fête
– DJ Nucci & DJ Otto
– 19h30 Bandido dans le village Manade Aubanel
Vendredi 31 juillet Journée de la Jeunesse / Techno Mousse
– DJ La Luze (jour & nuit)
– 9h30 Déjeuner aux prés offert par la jeunesse Mas des Bernacles, route de Palunlongue
– 11h00 Abrivado longue Manade Gilet (6 taureaux jeunes)
– 16h00 Course au plan Manade du Rousty (Cour des Hospitaliers)
– 18h30 Bandido retour aux prés Manade Gilet (6 taureaux jeunes)
-22h00 Encierro Manade Aubanel (5 taureaux)
Samedi 1er août Journée déguisée Holy Party
– Concours du meilleur déguisement
– 9h30 Déjeuner aux prés Manade du Rousty (Palunlongue)
– 11h00 Abrivado longue Manades Labourayre & Lafon
– 15h00 Concours de pétanque, place du Grand Mas (inscriptions à partir de 14h00, 10 € par équipe, nombreux lots à gagner)
– 16h00 Course au plan Manade Blanc (Cour des Hospitaliers)
– 18h30 Bandido retour aux prés Manades Labourayre & Lafon
– 22h00 Encierro Manade Aubanel
Dimanche 2 août Journée à l’ancienne
– Tenue à l’ancienne de rigueur
– DJ Nucci & DJ Otto
– 9h30 Déjeuner aux prés Manade Blanc (Palunlongue)
– 11h00 Abrivado longue Manades Lescot & du Juge
– Grande Roussataïo Manade Vinuesa
– 12h00 Bénédiction des cavaliers et des juments devant l’église, en présence des prêtres de la Communauté Saint-Martin de la paroisse d’Arles
– 16h00 Course au plan Manade Saumade (Cour des Hospitaliers)
– 18h30 Bandido retour aux prés Manades Lescot & du Juge
– 22h00 Festival d’abrivados Manades Lescot, du Juge et Aubanel
Lundi 3 août Clôture de la fête
– DJ Meliani
– Soirée animée par Ricoune
– Entrée gratuite à partir de 19h30
– Restauration et buvette par l’équipe du club
– Menu moules-frites, camembert, assiettes tapas, charcuterie et grillades
– Réservation conseillée au 06 80 88 82 20. .
Arles 13123 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 88 87 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From July 30 to August 3, experience the town festival with abrivados, bandidos, bull runs, flat races, DJs, Youth Day, the Holy Party, Old-Time Day, a pétanque tournament, and a closing night hosted by Ricoune.
L’événement Fête votive de Saliers Arles a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme d’Arles
À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)
- Gaël Faye + Jowee Omicil Arles 19 juillet 2026
- Papatef Maison des Suds Arles 19 juillet 2026
- Toro-piscine à Raphèle Arles 19 juillet 2026
- Le choc des arènes Arles 20 juillet 2026
- Les Escales du Cargo Jardin d’été Arles 22 juillet 2026