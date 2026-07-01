Fête votive de Saliers Arles

Informations pratiques

Arles

Fête votive de Saliers

Du jeudi 30 juillet au lundi 3 août 2026. Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-30

Du 30 juillet au 3 août, vivez la fête votive avec abrivados, bandidos, encierros, courses au plan, DJ, journée de la jeunesse, Holy Party, journée à l’ancienne, concours de pétanque et soirée de clôture animée par Ricoune.

Pendant cinq jours, la fête votive vous donne rendez-vous avec les traditions camarguaises et une ambiance festive au cœur du village.



Au programme



Jeudi 30 juillet Ouverture de la fête

– DJ Nucci & DJ Otto

– 19h30 Bandido dans le village Manade Aubanel



Vendredi 31 juillet Journée de la Jeunesse / Techno Mousse

– DJ La Luze (jour & nuit)

– 9h30 Déjeuner aux prés offert par la jeunesse Mas des Bernacles, route de Palunlongue

– 11h00 Abrivado longue Manade Gilet (6 taureaux jeunes)

– 16h00 Course au plan Manade du Rousty (Cour des Hospitaliers)

– 18h30 Bandido retour aux prés Manade Gilet (6 taureaux jeunes)

-22h00 Encierro Manade Aubanel (5 taureaux)



Samedi 1er août Journée déguisée Holy Party

– Concours du meilleur déguisement

– 9h30 Déjeuner aux prés Manade du Rousty (Palunlongue)

– 11h00 Abrivado longue Manades Labourayre & Lafon

– 15h00 Concours de pétanque, place du Grand Mas (inscriptions à partir de 14h00, 10 € par équipe, nombreux lots à gagner)

– 16h00 Course au plan Manade Blanc (Cour des Hospitaliers)

– 18h30 Bandido retour aux prés Manades Labourayre & Lafon

– 22h00 Encierro Manade Aubanel



Dimanche 2 août Journée à l’ancienne

– Tenue à l’ancienne de rigueur

– DJ Nucci & DJ Otto

– 9h30 Déjeuner aux prés Manade Blanc (Palunlongue)

– 11h00 Abrivado longue Manades Lescot & du Juge

– Grande Roussataïo Manade Vinuesa

– 12h00 Bénédiction des cavaliers et des juments devant l’église, en présence des prêtres de la Communauté Saint-Martin de la paroisse d’Arles

– 16h00 Course au plan Manade Saumade (Cour des Hospitaliers)

– 18h30 Bandido retour aux prés Manades Lescot & du Juge

– 22h00 Festival d’abrivados Manades Lescot, du Juge et Aubanel



Lundi 3 août Clôture de la fête

– DJ Meliani

– Soirée animée par Ricoune

– Entrée gratuite à partir de 19h30

– Restauration et buvette par l’équipe du club

– Menu moules-frites, camembert, assiettes tapas, charcuterie et grillades

– Réservation conseillée au 06 80 88 82 20. .

Arles 13123 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 88 87 75

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English :

From July 30 to August 3, experience the town festival with abrivados, bandidos, bull runs, flat races, DJs, Youth Day, the Holy Party, Old-Time Day, a pétanque tournament, and a closing night hosted by Ricoune.

L’événement Fête votive de Saliers Arles a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme d’Arles