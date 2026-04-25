Papatef Maison des Suds Arles

Arles

Papatef

Samedi 18 juillet 2026 de 23h59 à 3h. Maison des Suds 14, rue des arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 23:59:00

fin : 2026-07-18 03:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le batteur-percussionniste Cyril Atef décrypte et compose depuis 25 ans avec tous les grooves de la planète.

PAPATEF, France

Estimé de la scène underground (avec Bumcello, CongopunQ, Olympic Gramofon) comme du grand public pour ses collaborations avec -M-, Gotan Project, Bernard Lavilliers, Alain Bashung, Salif Keita…), le batteur-percussionniste Cyril Atef décrypte et compose depuis 25 ans avec tous les grooves de la planète. Avec un sens inégalé du show, l’homme-orchestre s’installe derrière les platines, les machines, les percussions et le micro avec pour seule ambition vous faire danser jusqu’à la transe ! Pour cela, il a peaufiné une sélection de titres qu’il mixe et sur lesquels il improvise une méga global party carrément déjantée. Soyez fin prêt·es car de son côté cela fait déjà plusieurs mois qu’il fait chauffer ses platines à la Petite Halle de la Villette avec un set XXL qui fait danser les Parisien·nes des heures durant… Relèverez-vous le défi ?



Texte FloR.Suds ; Photo © Laurent Gudin .

Maison des Suds 14, rue des arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Drummer-percussionist Cyril Atef has been deciphering and composing with every groove on the planet for 25 years.

L’événement Papatef Arles a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Arles