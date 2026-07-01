Informations pratiques

Arles

Le choc des arènes

Lundi 20 juillet 2026 de 21h à 23h. Arènes d’Arles Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 15.5 – 15.5 – 20.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:00:00

fin : 2026-07-20 23:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Le Choc des Arènes est un spectacle unique et festif qui se déroule dans les célèbres arènes d’Arles. Il met en scène un affrontement amical mais intense entre deux villes voisines emblématiques de la culture taurine Arles et Nîmes.

Après l’immense succès de l’an dernier, qui avait rassemblé plus de 5 000 spectateurs dans une ambiance survoltée, le Choc des Arènes revient pour une nouvelle soirée placée sous le signe du rire, du défi et du spectacle.



Le principe est simple deux villes, deux équipes, une seule arène !. Cette année, Arles affrontera Lunel dans une série d’épreuves aussi délirantes qu’imprévisibles, où agilité, courage… et sens de l’humour seront indispensables.



Au programme jeux d’arène, défis loufoques et interventions de vachettes qui viendront pimenter les épreuves et mettre à rude épreuve les concurrents sous les éclats de rire du public.



Entre esprit de compétition, fous rires et ambiance festive, le Choc des Arènes promet une soirée spectaculaire à partager en famille ou entre amis.



Le 20 juillet, venez soutenir votre ville et vivre une soirée inoubliable dans les arènes d’Arles ! .

Arènes d’Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Le Choc des Arènes is a unique and festive show that takes place in the famous Arles bullring. It features a friendly but intense confrontation between two neighboring cities emblematic of bullfighting culture: Arles and Nîmes.

L’événement Le choc des arènes Arles a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme d’Arles