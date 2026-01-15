Les Escales du Cargo Jardin d’été Arles
Les Escales du Cargo Jardin d’été Arles mercredi 22 juillet 2026.
Les Escales du Cargo
Du mercredi 22 au samedi 25 juillet 2026. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-25
2026-07-22
C’est dans le cadre magique du théâtre antique et des arènes d’Arles que le Cargo de Nuit fait escale chaque été et rassemble le meilleur des musiques actuelles. Un rendez-vous à ne pas manquer sous le ciel étoilé arlésien !
Crée en 2005 à l’occasion des 10 ans du Cargo de Nuit, le festival s’est désormais fait une place de choix parmi les évènements de l’été dans le grand sud. Concerts à ciel ouvert, cadre historique renversant et plateaux artistiques surprenants donnent une vraie singularité aux Escales.
Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 55 99 info@cargodenuit.com
Inaugurated on the occasion of the 10th anniversary of the Cargo de Nuit, a Mecca of Arles’ nightlife, the Escales have rapidly become a fixture in the Grand Sud.
L’événement Les Escales du Cargo Arles a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme d’Arles