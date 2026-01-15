Les Escales du Cargo Jardin d’été Arles

Les Escales du Cargo

Du mercredi 22 au samedi 25 juillet 2026. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-25

2026-07-22

C’est dans le cadre magique du théâtre antique et des arènes d’Arles que le Cargo de Nuit fait escale chaque été et rassemble le meilleur des musiques actuelles. Un rendez-vous à ne pas manquer sous le ciel étoilé arlésien !

Crée en 2005 à l’occasion des 10 ans du Cargo de Nuit, le festival s’est désormais fait une place de choix parmi les évènements de l’été dans le grand sud. Concerts à ciel ouvert, cadre historique renversant et plateaux artistiques surprenants donnent une vraie singularité aux Escales.



Programme à venir. .

Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 55 99 info@cargodenuit.com

English :

Inaugurated on the occasion of the 10th anniversary of the Cargo de Nuit, a Mecca of Arles’ nightlife, the Escales have rapidly become a fixture in the Grand Sud.

L’événement Les Escales du Cargo Arles a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme d’Arles