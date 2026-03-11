Festival FlamencA Arles

Festival FlamencA

Du 29/07 au 16/08/2026 tous les jours.

Selon programmation. Différents lieux dans la ville Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-29

FlamencA Un festival qui explore le flamenco sous toutes ses formes et le conjugue au féminin. Un festival d’envergure mettant en avant les artistes plus prometteurs de la nouvelle génération du flamenco.

En présentant les artistes de la nouvelle génération du flamenco, FlamencA développe des tendances esthétiques contemporaines tout en respectant le flamenco pur . Une option jeune et dynamique présentant le flamenco le plus traditionnel.



Des propositions artistiques croisées danse, musique, chant, photographie, poésie, peinture, installations. Sans être un festival de genre, les femmes, environ 70% de la programmation prennent le devant de la scène.



Dans une scène musicale où les valeurs virilistes et machistes sont ouvertement chantées, elles ont le courage de parler de leur quotidien, de leur soif d’égalité, et d’émancipation Durant onze jours, les artistes flamenco, musiciennes, musiciens, danseuses, chanteuses, chanteurs, poétesses, investiront divers lieux prestigieux de la ville d’Arles théâtre Antique, cour de l’archevêché, quais du Rhône, fondations, galeries d’art.



Arles ville historique immémoriale. Carrefour des peuples et des cultures. Capitale mondiale de la photographie. Arles est une des villes avec la plus importante offre culturelle au monde par habitant. Ce parti pris, la qualité de nos propositions, fait de FlamencA en seulement quelques éditions la révélation des festivals flamenco en France et nous donne une notoriété internationale dans l’univers de ce style musical. .

Différents lieux dans la ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

FlamencA: A festival that explores flamenco in all its forms and conjugates it with the feminine. A large-scale festival highlighting the most promising artists of the new flamenco generation.

L’événement Festival FlamencA Arles a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme d’Arles