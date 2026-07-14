Concert Maestro Antonio Carrión La Cour Chachée Arles
jeudi 30 juillet 2026 · La Cour Chachée · Arles
Informations pratiques
Arles
Concert Maestro Antonio Carrión
Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 21h. La Cour Chachée Impasse rue tour de fabre Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Concert unique en France. Vivez l’intimité du Maestro Antonio Carrión
Un rendez-vous musical d’exception.
Antonio Carrión, figure incontournable et l’un des plus grands maîtres de la guitare flamenco, vous donne rendez-vous pour un récital solo totalement inédit. Il s’agit de son unique performance en France.
Loin des grands artifices, ce concert a été pensé comme une parenthèse rare et intimiste. Un tête-à-tête privilégié au plus près de sa guitare, de son histoire et de son âme d’artiste.
Les places pour cet événement exclusif étant limitées, nous vous invitons à réserver dès aujourd’hui pour être certains de partager ce moment inoubliable avec nous.
Une seule date. Une expérience inoubliable.
Ne manquez pas cet événement exceptionnel. .
La Cour Chachée Impasse rue tour de fabre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 83 96 flamencoenarles@gmail.com
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English :
A one-of-a-kind concert in France. Experience the intimate charm of Maestro Antonio Carrión
L’événement Concert Maestro Antonio Carrión Arles a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme d’Arles
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