Croisière invite Salah Croisière Arles

Informations pratiques

Arles

Croisière invite Salah

Jeudi 30 juillet 2026 de 23h à 2h. Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 23:00:00

fin : 2026-07-30 02:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Embarquez pour une soirée musicale avec le DJ set de Salah. Entre blues, rock, funk, musiques électroniques et influences marocaines, africaines et orientales, laissez-vous porter par un univers aussi envoûtant que dansant.

La Croisière accueille Salah pour un DJ set aux sonorités métissées et captivantes. Inspiré par le blues, le rock, le funk et les musiques électroniques, il mêle avec finesse les héritages marocains et africains à des influences orientales, créant une ambiance chaleureuse et résolument festive.



Une soirée placée sous le signe de la danse et de la découverte musicale, à vivre en bord du Rhône dans le cadre convivial de La Croisière. .

Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52 contact@croisiere-arles.fr

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English :

Join us for a night of music featuring a DJ set by Salah. With a mix of blues, rock, funk, electronic music, and Moroccan, African, and Middle Eastern influences, let yourself be swept away by a world that’s as enchanting as it is danceable.

L’événement Croisière invite Salah Arles a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme d’Arles