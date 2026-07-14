Récital guitare flamenco La Cour Cachée Arles

Informations pratiques

Arles

Récital guitare flamenco

Vendredi 7 août 2026 à partir de 21h. La Cour Cachée Impasse rue tour de fabre Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Une légende de la guitare flamenca Jerónimo Maya

Un récital d’exception !



Vivez un moment de partage rare et intense, au plus près de l’une des légendes vivantes de la guitare flamenco.



Né au sein d’une famille gitane profondément enracinée dans la tradition flamenca, Jerónimo Maya est un enfant prodige. Il commence la guitare à l’âge de cinq ans et donne son premier concert à Madrid dès l’âge de sept ans. Très vite, son talent est reconnu par les plus grands maîtres dès huit ans, il se produit aux côtés des maestros Sabicas et Paco de Lucía au Carnegie Hall de New York.



Pour FlamencA Arles, cet artiste de légende nous offre un récital en solo, sans autre artifice que sa guitare et son émotion. Pour cette soirée, pas de mise en scène. Oubliez la distance des grandes scènes. Installez-vous au plus près de l’artiste pour un face-à-face bouleversant. Un récital brut, en solo, sans artifice, un homme, sa guitare et une explosion d’émotions pures. La vérité d’un art transmis depuis toujours, portée par des doigts qui racontent une histoire séculaire.



Une soirée intimiste, pour ressentir de tout près la puissance et la grâce d’un maître.



Dans ce cadre intimiste, le nombre de places est strictement limité. Ne manquez pas ce grand moment d’intensité. .

La Cour Cachée Impasse rue tour de fabre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 83 96 flamencoenarles@gmail.com

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English :

A Legend of the Flamenco Guitar: Jerónimo Maya

L’événement Récital guitare flamenco Arles a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme d’Arles