Croisière invite Kasbah Croisière Arles

Informations pratiques

Arles

Croisière invite Kasbah

Vendredi 7 août 2026 de 23h à 2h. Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 23:00:00

fin : 2026-08-07 02:00:00

Date(s) :

2026-08-07

La Croisière accueille Kasbah pour un DJ set immersif entre house et techno. Porté par des percussions hypnotiques et des influences d’Afrique du Nord, il propose un voyage sonore intense et résolument dansant.

La Croisière invite Kasbah pour un DJ set où l’émotion se construit au fil de la répétition, de la tension et du lâcher-prise. Entre house et techno, il tisse un univers captivant mêlant textures organiques, percussions hypnotiques et influences musicales d’Afrique du Nord.



À travers une sélection profonde et immersive, Kasbah fait dialoguer les cultures et transforme le dancefloor en un véritable espace de partage. Une soirée placée sous le signe de la découverte, de la danse et de la connexion, dans le cadre convivial de La Croisière. .

Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52 contact@croisiere-arles.fr

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English :

La Croisière welcomes Kasbah for an immersive DJ set blending house and techno. Driven by hypnotic percussion and North African influences, he takes listeners on an intense and undeniably danceable sonic journey.

L’événement Croisière invite Kasbah Arles a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme d’Arles