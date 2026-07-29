Concert Gospel The Swing of Gospel Singers Église de la Major Arles

Informations pratiques

Arles

Concert Gospel The Swing of Gospel Singers

Dimanche 9 août 2026 à partir de 21h. Église de la Major Place de la Major Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Six chefs de chœur gospel venus de toute la France se réunissent pour un concert exceptionnel mêlant gospel et negro spirituals, entre émotion, énergie et harmonies vocales.

Le groupe The Swing of Gospel Singers réunit six chefs de chœur gospel français, animés par une même passion pour la musique gospel et le chant partagé.



À travers un répertoire de gospel et de negro spirituals, les artistes rendent hommage à cette musique empreinte d’émotion, d’espoir et de fraternité. Accompagnés d’un pianiste ou interprétant certaines œuvres a cappella, ils revisitent les grands classiques tout en proposant leurs propres compositions et arrangements.



Leurs voix aux timbres chaleureux et complémentaires mettent à l’honneur la tradition du call and response , caractéristique de la musique afro-américaine, offrant au public un moment de partage, de joie et d’émotion. .

Église de la Major Place de la Major Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 92 23 10

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English :

Six gospel choir directors from all over France are coming together for a special concert blending gospel and Negro spirituals, filled with emotion, energy, and vocal harmonies.

L’événement Concert Gospel The Swing of Gospel Singers Arles a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme d’Arles