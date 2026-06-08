Exposition Couleurs Nomades par Mona Colombia Sainte-Marie-sur-Mer Pornic

Pornic

Exposition Couleurs Nomades par Mona Colombia

Sainte-Marie-sur-Mer Maison du Chapitre Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

Venez voyager en Amérique du Sud à Pornic !

Prenez votre billet pour l’Amérique du Sud et faite escale dans l’univers vibrant de Mona Colombia à la Maison du Chapitre dans le bourg de Sainte-Marie-sur-Mer (Pornic).

Comme un nomade, parcourez les œuvres les unes après les autres et laissez-vous transporter par le talent remarquable de cette artiste-peintre.

Portrait de Mona Colombia

Née en Colombie et enrichie par un parcours multiculturel, la peintre Mona Colombia insuffle la ferveur de ses racines sud-américaines dans des toiles vibrantes et abstraites. Artiste voyageuse, elle capture ses rencontres et ses souvenirs pour créer des paysages intérieurs poétiques, conçus comme des récits secrets à explorer.

Au programme

Embarquez dans l’univers incroyable de Mona Colombia. Nourrie de ses racines sud-américaines et de ses errances multiculturelles, sa peinture est une véritable odyssée sensible. À la frontière de la nature et de la mémoire, chaque toile est un paysage abstrait, un carnet de voyage où se cachent des récits et des rencontres à explorer.

Vous allez adoré !

Prolongez votre balade artistique en extérieur pour profiter du magnifique cadre bord de mer le long du chemin côtier de la Noëveillard. Là-bas, vous attend une enfilade de diptyques proposés par le club photos de Pornic cliquez ici pour en savoir plus.

Informations pratiques

Entrée libre et gratuite

Stationnement à proximité

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Avec Destination Pornic, évadez-vous ailleurs en venant voir une exposition où la couleur, l’abstraction et la forme ne font qu’un !

Retrouvez ici tous les événements programmés à Pornic. .

Sainte-Marie-sur-Mer Maison du Chapitre Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

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English :

Travel to South America in Pornic!

L’événement Exposition Couleurs Nomades par Mona Colombia Pornic a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic