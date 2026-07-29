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Exposition   Coup de pinceau à Clarkson Stanfield Atelier du Chat Marin Le Tréport

jeudi 6 août 2026 · Atelier du Chat Marin · Le Tréport

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Atelier du Chat Marin
Adresse
11 rue du Commerce
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Tréport

Exposition   Coup de pinceau à Clarkson Stanfield

Atelier du Chat Marin 11 rue du Commerce Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Dans le cadre de l’événement Turner et les Trois Sœurs (week-end Turner 7, 8 et 9 août), L’atelier du Chat Marin vous propose une exposition de gravures anciennes sur les Villes-Sœurs et la Côte d’Albâtre. D’après les aquarelles de Clarkson Stanfield, peintre de marines et collègue de Turner ainsi que des pastels de Fontaine de la Mare inspirés des gravures.
Ouverture du jeudi au dimanche, de 15 h à 18 h, les autres jours sur RV au 06 72 85 79 72.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h, jusqu’au 27 août.
Vernissage mercredi 5 août à 18 h.
Gratuit.   .

Atelier du Chat Marin 11 rue du Commerce Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 85 79 72  fontainedelamare1@gmail.com

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English : Exposition   Coup de pinceau à Clarkson Stanfield

L’événement Exposition   Coup de pinceau à Clarkson Stanfield Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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