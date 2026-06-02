Exposition Coupé décollé L’Envol Cransac

Cransac

Exposition Coupé décollé

L’Envol 35 Place de l’Hôtel de Ville Cransac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-02

Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Cransac-Les-Thermes du lundi au vendredi 9h30 12h et 15h 18h ; samedi 9h30 12h et 14h 17h

6col aime chercher l’image, la chiner, la dénicher, la récupérer dans de vieux bouquins ou encyclopédies.

L’extraire de son contexte pour créer de nouvelles scènes. Placer ces images dans des situations décalées, les détourner, les magnifier parfois, les perturber souvent. Proposer une autre vision de la réalité et pourquoi pas l’interroger.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80 .

L’Envol 35 Place de l’Hôtel de Ville Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 06 80 tourisme@decazeville-communaute.fr

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English :

L’événement Exposition Coupé décollé Cransac a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)