AGENDA · Assieu
Exposition créative, Salle des fêtes d’Assieu, Assieu
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes d'Assieu · Assieu
Informations pratiques
Exposition créative 19 et 20 septembre Salle des fêtes d’Assieu Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition d’artistes et artisans locaux
Salle des fêtes d’Assieu Rue de la vareze 38150 Assieu Assieu 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition d’artistes et artisans locaux
©sandrinegravier