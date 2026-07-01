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AGENDA · Assieu

Exposition créative, Salle des fêtes d’Assieu, Assieu

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes d'Assieu · Assieu

Exposition créative, Salle des fêtes d’Assieu, Assieu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes d'Assieu
Adresse
Rue de la vareze 38150 Assieu
Ville
38150 Assieu
Département
Isère

Exposition créative 19 et 20 septembre Salle des fêtes d’Assieu Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition d’artistes et artisans locaux

Salle des fêtes d’Assieu Rue de la vareze 38150 Assieu Assieu 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition d’artistes et artisans locaux

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