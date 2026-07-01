Exposition créative, Salle des fêtes d’Assieu, Assieu

Informations pratiques

Exposition créative 19 et 20 septembre Salle des fêtes d’Assieu Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition d’artistes et artisans locaux

Salle des fêtes d’Assieu Rue de la vareze 38150 Assieu Assieu 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition d’artistes et artisans locaux

©sandrinegravier