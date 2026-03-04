Exposition Criti bulles, Médiathèque Clion sur Indre, Clion

Exposition Criti bulles 18 mars – 4 avril Médiathèque Clion sur Indre Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T10:00:00+01:00 – 2026-03-18T12:00:00+01:00

Fin : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Médiathèque Clion sur Indre 5 rue Jules Parise Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire

La Médiathèque de Clion propose au public de découvrir l’exposition « Criti Bulles » créée par la Cité des sciences et de l’Industrie, dans le cadre du Printemps de l’Esprit critique.