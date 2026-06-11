Exposition : « Cuire un œuf sur la twingo » Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 18:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Marceau Gorce et Rémy Drouard peignent le réel avec suffisamment de précision pour qu’on puisse croire qu’ils le respectent. Pourtant, quelque chose déraille. Chez l’un, des chiens, des peluches et des bibelots semblent avoir traversé un tunnel émotionnel éclairé par une télévision cathodique. Chez l’autre, des moments de vie hilares teintés d’humour. La peinture devient alors un très mauvais outil pour documenter le monde, mais un excellent moyen pour l’égarer définitivement.À deux, ils fabriquent des images comme on monterait un meuble sans notice après trois heures du matin : avec méthode, inquiétude et enthousiasme. On y trouve des corps qui hésitent entre la fête populaire et la disparition, des objets sentimentaux transformés en reliques absurdes, des scènes si minutieuses qu’on finit par douter de leur existence réelle.L’exposition rassemble peintures, dessins, sculptures et œuvres réalisées à quatre mains, le reste pourrait être une erreur technique devenue exposition.C’est le milieu de l’été, les corps sont en joie et les cœurs dénudés. Juilletistes et aoûtiens ne veulent toujours pas se rencontrer. La seule certitude que le monde a à nous offrir, c’est qu’en vue de l’éclipse solaire du 12 août 2026, dans les boîtes de céréales et autres biscuits sucrés, des lunettes frivoles en carton et plastique teinté, nous permettront de lever les yeux au ciel pour regarder notre astre se cacher.Donc avant de vous cramer la rétine car vous n’avez ni lunette, ni casque à souder, venez voir leur expo qui sera à coup sûr le même plaisir partagé.Exposition visible du 24 au 26 juillet de 14h à 18hVernissage : 23 juillet de 18h à 22h

Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes 44100



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