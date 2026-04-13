Exposition dans les jardins du Pin « Jardin remarquable », Jardins du Château du Pin, Fabras

Exposition dans les jardins du Pin « Jardin remarquable » 6 et 7 juin Jardins du Château du Pin Ardèche

5 € entrée jardins, Gratuit jusqu’à 10 ans..Prévoir de bonnes chaussures !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

OUVRIR LES YEUX

« Ouvrir les yeux » sur le monde tel qu’il est, l’imaginer autre. Dans les jardins du château du Pin les arts conjuguent paysages intérieurs, croisements avec la nature et le patrimoine. Les jardins du Pin ouvrent au secret, au mystère. Avec notamment, au fil des pentes, une collection de rosiers anciens et botaniques.

Aristes invités : Colette Bonzo, Martine Diersé, Geneviève Gutierrez, Liis Lillo, Louiseneige, Benoît Mazzer, Anne-Marie Rey, Maxime Sanchez. Et le « Bestiaire », répertoire photographié des présences animales dans les jardins : des insectes aux sangliers en passant par des tableaux, des dessins, des sculptures, des éléments d’architecture et de mobilier. Un panorama exposé dans les jardins, doublé d’une édition.

Jardins du Château du Pin Château du Pin, 07380 Fabras Fabras 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475380526 http://www.chateaudupin.org Jardin d’artiste contemporain privé de 3 hectares, conçu par Martine Diersé autour d’un château du XVIe siècle. Composé en trois parties, il accueille des sculptures contemporaines et fleurs de céramique installées parmi les roses anciennes, iris, pivoines, glycines, plantes aromatiques et potagères. Ouvert de mai à octobre et sur RV. 5 €

OUVRIR LES YEUX

©Photo Association Colette Bonzo.